11.02 17:44 MIGnews.com

Пилот Ан-148 успел сообщить о неисправности на борту

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Почти сразу после вылета из аэропорта "Домодедово" пилот пассажирского самолета Ан-148, успел сообщить диспетчеру о неисправности на борту, а также запросил экстренную посадку в аэропорту Жуковский.Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает "Газета.ру" со ссылкой на информированный о ходе расследования источник.Однако самолет не успел совершить срочную посадку и разбился в Раменском районе Московской области.По другим данным, связь с самолетом пропала до того как пилоты успели сообщить о неполадках. Об этом сообщил диспетчер аэропорта Домодедово, который вел Ан-148. По его словам, самолет взлетел штатно. Однако при подъеме неожиданно начал снижение, на связь экипаж больше не вышел.Спустя несколько минут он пропал с радаров, а позже обломки были обнаружены в Раменском районе Подмосковья недалеко от деревни Степановское.На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выживших нет.Недалеко от места падения лайнера спасатели обнаружили обломки вертолета. Ряд российских СМИ сообщил, что вертолет принадлежал "Почте России", однако ведомство опровергло эту информацию, заявив, что не располагает своей авиацией.Следственный комитет завел уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".