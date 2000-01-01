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Пострадавший пилот самолета F-16 пошел на поправку | Фото:11.02 17:27   MIGnews.com

Пострадавший пилот самолета F-16 выписан из больницы

Пострадавший израильский пилот самолета F-16, который участвовал в военной операции, завершившейся крушением самолета на территории Сирии, постепенно пошел на поправку.

Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает Ynet.

Медики больницы "Рамбам" в Хайфе заявили, что состояние пилота умеренное. В медицинском центре также отметили, что его перевели из отделения интенсивной терапии, и сейчас он находится в полном сознании.

Второй пилот самолета, сбитого сирийской зенитной установкой, получил не столь опасные повреждения.

По словам официального представителя больницы, доктора Микки Хальберталя, его сегодня выписали из больницы.

Хальберталь уточнил, что один пилот израильского военного самолета был травмирован в результате приземления с парашютом, другой получил глубокое ранение в грудь и живот.
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