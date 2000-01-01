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Возбуждено дело по крушению самолета под Москвой | Фото:11.02 16:47   MIGnews.com

Возбуждено дело по крушению самолета под Москвой

По факту крушения пассажирского самолета под Москвой возбуждено уголовное дело.

Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, уголовное дело возбуждено из-за нарушения правил эксплуатации воздушного средства.

На место крушения уже выехали следователи и криминалисты СК РФ.

Напомним, самолет АН-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва — Орск. Он пропал с радаров через две минуты после вылета.

На борту судна находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Позже информация о крушении пассажирского самолета под Москвой подтвердилась, также появились первые кадры с места ЧП.

Также стало известно, что выживших в результате крушения Ан-148, нет.
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