11.02 16:47 MIGnews.com
Возбуждено дело по крушению самолета под Москвой
По факту крушения
пассажирского самолета под Москвой возбуждено уголовное дело.
Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, уголовное дело возбуждено из-за нарушения правил эксплуатации воздушного средства.
На место крушения уже выехали следователи и криминалисты СК РФ.
Напомним, самолет АН-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва — Орск. Он пропал с радаров через две минуты после вылета.
На борту судна находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Позже информация о крушении пассажирского самолета под Москвой подтвердилась, также появились первые кадры с места ЧП.
Также стало известно, что выживших в результате крушения Ан-148, нет.
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