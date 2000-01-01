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МЧС подтвердило информацию о крушении самолета в Подмосковье | Фото:11.02 16:17   MIGnews.com

МЧС подтвердило информацию о крушении самолета в Подмосковье

Стало известно, что в результате крушения пассажирского самолета Ан-48 в Раменском районе Московской области погибли все члены экипажа, а также 65 пассажиров, включая одного ребенка.

Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает РИА Новости.

По данным издания, выживших в результате крушения Ан-148, на борту которого находился 71 человек, нет.

Спасателям удалось достать из-под обломков несколько десятков тел. На данный момент окончательные списки погибших неизвестны.

Напомним, самолет Ан-148, предположительно, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области между населенными пунктами Заворово и Степановское. Сообщается, что очевидцы наблюдали падение горящего самолета. Воздушное судно исчезло с радаров после вылета из аэропорта Домодедово. Согласно первоначальной информации, на борту был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Позже информация о крушении пассажирского самолета под Москвой подтвердилась, также появились первые кадры с места ЧП.
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