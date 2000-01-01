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Перед крушением Ан-148 столкнулся с вертолетом | Фото:11.02 15:51   MIGnews.com

Перед крушением Ан-148 столкнулся с вертолетом

Упавший в Подмосковье пассажирский самолет Ан-148, возможно, столкнулся с другим воздушным судном. На месте происшествия были найдены обломки еще одной машины.

Об этом в воскресенье, 11 февраля сообщает "Лента.ру".

По словам очевидцев, вторым воздушным судном мог быть вертолет "Почты России", поскольку среди обломков есть письма.

Собеседник редакции не исключает, что самолет, взлетавший с аэропорта "Домодедово" столкнулся с вертолетом, что и стало причиной крушения обоих воздушных суден.

Однако представители организации заявляют, что к крушению самолета не имеют никакого отношения, отмечает издание.

"Мы не фрахтовали этот самолет, в нашем авиапарке только два самолёта Ту-204, которые работают в штатном режиме", — сообщила пресс-секретарь "Почты России" Екатерина Крудова.

В Минтрансе России сообщили, что рассматривают все версии крушения самолета — от человеческого фактора до погодных условий.

Напомним, самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

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