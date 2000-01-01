Японка показала фото, где весит меньше 17 килограммов
Жительница японского города Киото опубликовала фотографии, на которых ее вес в результате систематических издевательств упал до 17 килограммов из-за физического насилия, которому она регулярно подвергалась со стороны приютивших ее родных бабушки и дедушки.
Как сообщает Metro со ссылкой на Twitter пострадавшей, родственники запрещали девушке принимать пищу и били ее, когда видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла — она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.