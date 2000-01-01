12.02 00:23 MIGnews.com

Японка показала фото, где весит меньше 17 килограммов

Woman shares abuse she suffered at hands of her granddad who starved her https://t.co/jKnoQ3Cmjq — Metro (@MetroUK) 9 февраля 2018 г.

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Жительница японского города Киото опубликовала фотографии, на которых ее вес в результате систематических издевательств упал до 17 килограммов из-за физического насилия, которому она регулярно подвергалась со стороны приютивших ее родных бабушки и дедушки.Как сообщает Metro со ссылкой на Twitter пострадавшей, родственники запрещали девушке принимать пищу и били ее, когда видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла — она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.Издание не уточняет, как долго пострадавшая вынуждена была жить под одной крышей с истязавшей ее родней, однако известно, что своей историей она решила поделиться через десять лет после спасения.Жертва семейного насилия советует всем, кто оказался на ее месте, не терпеть и не ждать, а обратиться за помощью.