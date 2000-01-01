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Самолет с 70 пассажирами разбился под Москвой 11.02 14:38   MIGnews.com

Самолет с 70 пассажирами разбился под Москвой

Пассажирский самолёт "Саратовских авиалиний" разбился после вылета из Домодедова в Орск. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Russia Today.

"Предположительно, самолёт разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", — заявил источник.

По некоторым данным, на борту самолёта могли находиться около 70 человек.

Отмечается, что самолёт мог разбиться в районе деревни Аргуново в Подмосковье.
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