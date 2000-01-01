11.02 14:38 MIGnews.com
Самолет с 70 пассажирами разбился под Москвой
Пассажирский самолёт "Саратовских авиалиний" разбился после вылета из Домодедова в Орск. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Russia Today
.
"Предположительно, самолёт разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", — заявил источник.
По некоторым данным, на борту самолёта могли находиться около 70 человек.
Отмечается, что самолёт мог разбиться в районе деревни Аргуново в Подмосковье.
Поделиться
Все по теме
Комментарии