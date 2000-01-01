11.02 14:41 MIGnews.com

Иран показал свою новую баллистическую ракету

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Иранские военные представили новую баллистическую ракету "Кадр" (Qadr). Презентация состоялась в ходе проходящих в Тегеране мероприятий, посвященных 39-ой годовщине Исламской революции.Как сообщает агентство Fars, данная жидкотопливная ракета способна преодолевать не менее 2000 километров. При этом разработчики ракеты предусмотрели возможность ее запуска как с подвижной пусковой установки, так и из пусковой шахты. Также ракета может быть оснащена разделяющейся головной частью для поражения различных целей.Кроме того, она оснащена специальной системой защиты, чтобы скрыть момент запуска от чужих радаров.Также публике представили другие новинки иранского оборонпрома: модификация ракеты ближней дальности "Фаджр-5" (Fajr 5) и противотанковая управляемая ракета "Туфан 2-М" (Toufan 2-M). Кроме того, публике была показана перспективная модель иранской подводной лодки класса "Фатех", проходящая в данный момент испытания.