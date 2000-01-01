Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







11.02 14:35   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа: иранский дрон не уничтожен, мы изучаем остатки

Второй канал израильского ТВ сообщает, что ВВС ЦАХАЛа намеренно не уничтожил иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля.

Офицеры ВВС ЦАХАЛа сообщили, что вертолет Аапачи атаковал беспилотник таким образом, чтобы сбить его, но не уничтожить.

В настоящий момент ЦАХАЛ продолжает прочесывать район падения беспилотника с тем, чтобы собрать все сохранившиеся части.

Второй канал сообщает, что американцы высказали большой интерес к беспилотнику и его возможностям.

По данным ВВС, речь идет о современном беспилотнике, имитации американского беспилотника стелт RQ170, шесть лет назад упавшего на иранской территории.

Главный вопрос, который сегодня занимает американских и израильских специалистов - удалось ли иранцам воспроизвести не только внешний вид, но и внутренние системы, начинку беспилотника, и в какой степени им способствовал успех.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:41
Марин Ле Пен решила проститься с "Национальным фронтом"
20:09
В Израиле освободили из тюрьмы турецкого ученого
19:38
Среди жертв крушения самолета Ан-148 израильтян нет
19:07
Рухани: США и Израиль строят заговор против Ирана
18:44
Названы возможные причины крушения Ан-148
18:13
Власти Руанды отказались от встречи с Мерец
18:08
Мужчина с ножом набросился на посетителей ТЦ в Пекине
17:44
Пилот Ан-148 успел сообщить о неисправности на борту
17:27
Пострадавший пилот самолета F-16 выписан из больницы
17:11
Ривлин: "Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном"
17:03
Иран: Израиль осознал - эра "ударил и сбежал" закончилась
16:47
Возбуждено дело по крушению самолета под Москвой
16:17
МЧС подтвердило информацию о крушении самолета в Подмосковье
16:09
По делу Дери вынесут обвинительное заключение
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus