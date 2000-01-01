11.02 14:35 MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа: иранский дрон не уничтожен, мы изучаем остатки

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Второй канал израильского ТВ сообщает, что ВВС ЦАХАЛа намеренно не уничтожил иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля.Офицеры ВВС ЦАХАЛа сообщили, что вертолет Аапачи атаковал беспилотник таким образом, чтобы сбить его, но не уничтожить.В настоящий момент ЦАХАЛ продолжает прочесывать район падения беспилотника с тем, чтобы собрать все сохранившиеся части.Второй канал сообщает, что американцы высказали большой интерес к беспилотнику и его возможностям.По данным ВВС, речь идет о современном беспилотнике, имитации американского беспилотника стелт RQ170, шесть лет назад упавшего на иранской территории.Главный вопрос, который сегодня занимает американских и израильских специалистов - удалось ли иранцам воспроизвести не только внешний вид, но и внутренние системы, начинку беспилотника, и в какой степени им способствовал успех.