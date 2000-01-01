11.02 13:22 MIGnews.com

22-летний индонезиец с мачете устроил резню в церкви

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Индонезийские правоохранительные органы расследуют инцидент, произошедший сегодняшним утром в католической церкви Святой Лидвины города Слеман в провинции Джокьякарта, прихожан которой атаковал вооруженный мачете мужчина.По словам очевидцев, вскоре после начала воскресной мессы в помещение для молитв ворвался окровавленный член местной конгрегации, за которым вбежал мужчина с мачете. Впоследствии он начал атаковать всех остальных находившихся в церкви, а также обезглавил фигуры Иисуса Христа и Девы Марии.Несмотря на то, что в этот момент в церкви находились порядка 100 человек, большинство из них остались невредимыми, выбежав через пожарный выход, однако четверо человек, включая местного пастора, пострадали.Прибывший на место атаки патрульный сперва произвел предупредительный выстрел, пытаясь остановить мужчину, но когда тот на него напал, открыл по злоумышленнику огонь. Им оказался 22-летний индонезиец.В настоящее время все потерпевшие и преступник госпитализированы.Мотивы действий задержанного преступника выясняются.