Как сирийцам удалось сбить израильский F-16

Израильский военный обозреватель Рон Бен Ишай опубликовал материал, в котором выдвигает свою гипотезу инцидента, в ходе которого сирийским ПВО удалось сбить израильский истребитель F-16 “Суфа”.
После перехвата вертолетом Апачи иранского беспилотника над Голанскими высотами ВВС Израиля были подняты в воздух и нанесли серию ударов по базам и командным центрам ПВО Сирии. ПВО Сирии открыли ответный огонь, и экипаж был вынужден покинуть один из израильских самолетов, после того, как рядом с ним взорвалась зенитная ракета.
Скорее всего, речь не идет о заранее подготовленной сирийцами и иранцами провокации. Предположительно, “Суфа” летела на большой высоте в израильском воздушном пространстве. Пилоты ничего не опасались, будучи уверенными в том, что сирийцы не посмеют открыть огонь через границу.
Системы С-200 Ангара находятся на вооружении сирийской армии несколько десятилетий. Ракеты покрывают большую часть израильской территории - вплоть до Гедеры на юге. Речь идет о советской системе, специально сконструированной для поражения самолетов на дальних расстояниях и большой высоте. Существует возможность того, что русские в последнее время существенно модифицировали систему, сделали ее менее уязвимой для средств электронной борьбы и глушения. Нет сомнений в том, что если бы наши самолеты возвращались с миссии на низкой высоте - они не пострадали бы.
Со стороны иранцев очевидной целью было проверить, насколько уязвимо израильское воздушное пространство для беспилотников подобного типа. Другой целью было заработать на значительном пропагандистском эффекте в случае успеха подобной миссии.
Серьезные события утра 10 февраля знаменуют начало новой эры, в которой сирийцы и иранцы решаются на скоординированные наступательные акции против Израиля. Речь идет об еще одном серьезном аспекте инцидента: сам факт того, что сирийцы запустили зенитные ракеты по самолету, находившемуся в израильском воздушном пространстве является грубейшим нарушением израильского суверенитета.
Ответный израильский удар был чрезвычайно мощным и точным. Иранцам и сирийцам дали понять, что следующий подобный инцидент приведет к еще более тяжелым последствиям. Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что удары по ключевым иранским объектам в Сирии - ясное послание исламской республике о том, что Иерусалим не потерпит на своем пороге иранского военного плацдарма.
В интервью Радио Армии Обороны Израиля Кац заявил: “Они и мы знаем, по чему мы нанесли удар, и них займет некоторое время чтобы переварить, понять и спросить, откуда у Израиля подобная информация. Речь идет о замаскированных центрах, и в нашем распоряжении есть разведывательные возможности знать о них все - и вчера эти наши возможности были продемонстрированы.
Между тем. минувшей ночью была опубликована карта атак ВВС Израиля против объектов сирийской ПВО. Основной удар пришелся по базе Т4 в районе Пальмиры и и по военным объектам в окрестностях Дамаска. Подробнее с этим можно ознакомиться в материале "Карта израильских ударов".