11.02 12:26 MIGnews.com

Эритреец жестоко изнасиловал 17-летнего юношу из Ришона

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Окружной суд Тель-Авива вынес решение о повторном аресте эритрейского гражданина Муханда Дурбана.Неделю назад 17-летний юноша из Ришон Ле Циона возвращался на автобусе из Синема Сити. Дурбан угрозами вынудил его пересесть на автобус №173. Приставив нож к спине жертвы, эритреец привел юношу в свою квартиру в южном Тель-Авиве. Он принудил его совершить сексуальный акт, и затем совершил акт содомии.Юноша немедленно после произошедшего подал заявление в полицию и был госпитализирован в больнице Вольфсон.На опознании юноша не признал Дурбана. Суд принял решение освободить того из под стражи. Полиция, однако, обнаружила сперму на одежде юноши. Анализ ДНК показал, что речь идет о Дурбане. Тот был немедленно повторно арестован.Полиция сообщает, что речь идет об одном из наиболее серьезных сексуальных преступлений в последнее время.