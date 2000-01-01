Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Австралия: иностранка в парандже зарезала спящего мужчину | Фото: Thinkstock11.02 11:55   MIGnews.com

Австралия: иностранка в парандже зарезала спящего мужчину

Полиция Австралии задержала гражданку Бангладеш Момену Шома, которую подозревают в совершении теракта – 24-летняя женщина пыталась убить главу принявшего ее в свое жилье семейства.

Как пишет Herald Sun, инцидент произошел 9 февраля на северо-востоке Мельбурна. Жертвой оказался 56-летний индийский христианин Роджер Сингаравелу, который регулярно впускал в свой дом студентов, приезжавших по различным образовательным программам в Австралию. Одной из студенток оказалась и Шома – женщина прилетела в страну 1 февраля для участия в 10-дневных языковых курсах в университете Ла Троба, где ей предоставили 25% скидку за отличные результаты в учебе.

Любопытно, что в момент нападения жертва спал вместе со своей пятилетней дочерью, однако ребенка террористка решила не трогать. Впоследствии именно девочка и стала главной свидетельницей. Она утверждает, что во время атаки Момена была одета в паранджу. Из-за удара Роджер проснулся и позвал на помощь соседей, которые помогли задержать злоумышленницу.

Как утверждает Сингаравелу, пытавшаяся убить его азиатка заселилась к нему всего лишь за день до нападения. На данный момент он находится в стабильно серьезном состоянии.

Момене Шоме предъявляют одно обвинение в совершении теракта. По мнению следствия, женщина "саморадикализировалась", вдохновившись видеороликами террористической группировки ISIS. На данный момент полицейские разыскивают других возможных соучастников теракта.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:41
Марин Ле Пен решила проститься с "Национальным фронтом"
20:09
В Израиле освободили из тюрьмы турецкого ученого
19:38
Среди жертв крушения самолета Ан-148 израильтян нет
19:07
Рухани: США и Израиль строят заговор против Ирана
18:44
Названы возможные причины крушения Ан-148
18:13
Власти Руанды отказались от встречи с Мерец
18:08
Мужчина с ножом набросился на посетителей ТЦ в Пекине
17:44
Пилот Ан-148 успел сообщить о неисправности на борту
17:27
Пострадавший пилот самолета F-16 выписан из больницы
17:11
Ривлин: "Мы доказали, что мы способны справиться с Ираном"
17:03
Иран: Израиль осознал - эра "ударил и сбежал" закончилась
16:47
Возбуждено дело по крушению самолета под Москвой
16:17
МЧС подтвердило информацию о крушении самолета в Подмосковье
16:09
По делу Дери вынесут обвинительное заключение
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus