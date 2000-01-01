11.02 11:55 MIGnews.com

Австралия: иностранка в парандже зарезала спящего мужчину

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Полиция Австралии задержала гражданку Бангладеш Момену Шома, которую подозревают в совершении теракта – 24-летняя женщина пыталась убить главу принявшего ее в свое жилье семейства.Как пишет Herald Sun, инцидент произошел 9 февраля на северо-востоке Мельбурна. Жертвой оказался 56-летний индийский христианин Роджер Сингаравелу, который регулярно впускал в свой дом студентов, приезжавших по различным образовательным программам в Австралию. Одной из студенток оказалась и Шома – женщина прилетела в страну 1 февраля для участия в 10-дневных языковых курсах в университете Ла Троба, где ей предоставили 25% скидку за отличные результаты в учебе.Любопытно, что в момент нападения жертва спал вместе со своей пятилетней дочерью, однако ребенка террористка решила не трогать. Впоследствии именно девочка и стала главной свидетельницей. Она утверждает, что во время атаки Момена была одета в паранджу. Из-за удара Роджер проснулся и позвал на помощь соседей, которые помогли задержать злоумышленницу.Как утверждает Сингаравелу, пытавшаяся убить его азиатка заселилась к нему всего лишь за день до нападения. На данный момент он находится в стабильно серьезном состоянии.Момене Шоме предъявляют одно обвинение в совершении теракта. По мнению следствия, женщина "саморадикализировалась", вдохновившись видеороликами террористической группировки ISIS. На данный момент полицейские разыскивают других возможных соучастников теракта.