11.02 10:31 MIGnews.com

Политики решили сажать на 5 лет за секс до брака

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Индонезия – самая мусульманская страна в мире – может сделать еще один шаг в сторону шариата, так как местные политические партии всерьез рассматривают возможность усугубления ответственности за вступление в интимные отношения до брака.Любопытно, что, как пишет местная пресса, данная инициатива получила "беспрецедентную" поддержку – в преддверии назначенных на следующий год президентских выборов это может привлечь голоса ортодоксальных мусульман.Как сообщается, проект нового кодекса законов разрабатывается всеми основными партиями Индонезийского парламента и будет представлен уже в ближайшие месяцы. Если он будет принят, многим жителям страны – включая гетеросексуальных индонезийцев – будет грозить до 5 лет тюрьмы.Однако, безусловно, сильнее всего он затронет местную ЛГБТ-общину. Несмотря на то, что в настоящее время однополые отношения в Индонезии не преследуются по закону, местный Минздрав обещал признать гомосексуализм психическим расстройством, а еще ранее по требованию индонезийского правительства компания Google была вынуждена удалить свое приложение для гей-знакомств.В ООН инициативу Джакарты уже раскритиковали. В частности Верховный комиссар по правам человека Зейд Раад аль Хусейн на встрече с президентом Джоко Видодо призвал устранить все дискриминационные положения в новом законе."Ненавистническая риторика против этого сообщества, культивирующаяся по-видимому в циничных политических целях, только усугубит их страдания и создаст излишние разногласия", - заявил он.