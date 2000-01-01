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flickr 11.02 08:51   MIGnews.com

Китай изгнал христианских миссионеров из Южной Кореи

Китай изгнал 32 южнокорейских христианских миссионеров из страны на фоне дипломатической напряженности между двумя странами в свете планируемого развертывания системы ПРО США в Южной Корее, как заявил корейский чиновник в субботу, 11 февраля.

32 миссионера находились на северо-востоке Китая, в области Яньцзи, расположенной вблизи границы с Северной Кореей. Многие из миссионеров работали там более десяти лет, как сообщили южнокорейские СМИ.

Министерство иностранных дел Южной Кореи проинформировало христианские группы по делу миссионеров, добавив, что они были изгнаны в январе. Министерство напомнило группам о важности соблюдения законов и обычаев в тех областях, где они работают.
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