Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Ираке убит один из лидеров ISIS | Фото: Thinkstock11.02 08:20   MIGnews.com

В Ираке убит один из лидеров ISIS

Американские военные сообщили в пятницу вечером, 10 февраля, что был ликвидирован один из лидеров боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, Рашид Кассим.

Сообщается, что Кассим был убит в ходе авиаударов со стороны возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в районе города Мосул в последние 72 часа. Ранее Reuters сообщало, что Рашид Кассим был гражданином Франции.

"Мы в настоящее время оцениваем результаты этого авиаудара и предоставим более подробную информацию, когда она станет доступной", - заявил пресс-секретарь Пентагона, не раскрывая дополнительные подробности, в том числе, именно Кассим ли был убит в ходе операции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:19
СМИ: Россия планирует выдать Сноудена США
08:51
Китай изгнал христианских миссионеров из Южной Кореи
07:49
Премьер-министр Польши попала в ДТП
07:18
Командующего ВВС Литвы уволили за ремонт вертолетов в России
06:29
Астероиды могут уничтожить Землю
05:18
Россия согласилась на встречу в "нормандском формате"
04:29
Трамп стремится к укреплению сотрудничества с Японией
03:33
Мужчины предпочитают интеллект, а не "стройные ноги"
02:11
Никаких алиментов: Брэд Питт отказывается платить Джоли
01:31
Каталог 800 тысяч галактик создали астрономы МГУ
00:12
Названа причина последнего массового вымирания видов
23:38
Психопат 5 лет добирался из Канады в Аргентину без паспорта
22:17
В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 дельфинов
21:54
В Иране ликвидирована ячейка пособников ISIS
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus