11.02 08:20 MIGnews.com

В Ираке убит один из лидеров ISIS

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Американские военные сообщили в пятницу вечером, 10 февраля, что был ликвидирован один из лидеров боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, Рашид Кассим.Сообщается, что Кассим был убит в ходе авиаударов со стороны возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в районе города Мосул в последние 72 часа. Ранее Reuters сообщало, что Рашид Кассим был гражданином Франции."Мы в настоящее время оцениваем результаты этого авиаудара и предоставим более подробную информацию, когда она станет доступной", - заявил пресс-секретарь Пентагона, не раскрывая дополнительные подробности, в том числе, именно Кассим ли был убит в ходе операции.