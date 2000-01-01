В Ираке убит один из лидеров ISIS

Американские военные сообщили в пятницу вечером, 10 февраля, что был ликвидирован один из лидеров боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, Рашид Кассим.
Сообщается, что Кассим был убит в ходе авиаударов со стороны возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в районе города Мосул в последние 72 часа. Ранее Reuters сообщало, что Рашид Кассим был гражданином Франции.
"Мы в настоящее время оцениваем результаты этого авиаудара и предоставим более подробную информацию, когда она станет доступной", - заявил пресс-секретарь Пентагона, не раскрывая дополнительные подробности, в том числе, именно Кассим ли был убит в ходе операции.