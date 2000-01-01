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flickr 11.02 07:49   MIGnews.com

Премьер-министр Польши попала в ДТП

Премьер-министр Польши Беата Шидло попала в автомобильную аварию в ночь на субботу, 11 февраля. Авария произошла в Освенциме близ Кракова, как сообщил пресс-секретарь правительства.

Согласно последним данным, Шидло получила ушибы и была доставлена в больницу для проведения обследования после того, как в ее лимузин врезался Fiat Cinquecento, выезжавший со второстепенной дороги. Он столкнулся со вторым автомобилем кортежа, в котором находилась Шидло. В результате ее машина съехала на обочину и врезалась в дерево, передает TVN 24.

В то время как польский премьер, казалось, не получила никаких серьезных травм, инцидент поднял проблемы безопасности, учитывая, что министр обороны Антони Мачеревич и президент Анджей Дуда также попали в последнее время в дорожно-транспортные происшествия, хотя и без травм.
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