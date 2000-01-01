12.02 07:12 MIGnews.com

Турция: задержаны боевики ISIS, планировавшие атаки в Европе

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Турецкая полиция задержала двух подозреваемых в связях террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS. Они также подозреваются в подготовке теракта в Европе.Подозреваемыми являются 45-летний выходец из Ливии, который является гражданином Дании Махамаде Лаване и 38-летний иракец Мухаммеде Салахе (шведское граждаснство), сообщает агентство Anadolu.Задержанные проникли на территорию Турции, используя поддельные паспорта, а после намеревались отправиться в страны Европы.