12.02 07:12 MIGnews.com
Турция: задержаны боевики ISIS, планировавшие атаки в Европе
Турецкая полиция задержала двух подозреваемых в связях террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS. Они также подозреваются в подготовке теракта в Европе.
Подозреваемыми являются 45-летний выходец из Ливии, который является гражданином Дании Махамаде Лаване и 38-летний иракец Мухаммеде Салахе (шведское граждаснство), сообщает агентство Anadolu.
Задержанные проникли на территорию Турции, используя поддельные паспорта, а после намеревались отправиться в страны Европы.
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