Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 12.02 05:20   MIGnews.com

Дикие кабаны растерзали питона за съеденного поросенка

В восточной части Таиланда очевидцы сняли кровавую месть стаи кабанов, которые разодрали питона. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Прежде чем быть растерзанным, питон проглотил детеныша диких свиней. Из-за этого парнокопытные возмутились и разодрали рептилию на куски.

На кадрах даже можно увидеть небольшую выпуклость в животе змеи, которая является последним обедом в жизни животного.

Отмечается, что у питона не было никаких шансов выжить перед массивными челюстями диких кабанов.

На видео также можно заметить, что даже крошечные поросята присоединились к атаке змеи, которая содрогается в конвульсиях предсмертной агонии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:14
Ученые назвали животных, которые переживут Апокалипсис
03:17
Чем опасно сочетание чая с молоком?
02:32
Любовь работе не помеха, - ученые
01:29
Ученые: прямые и широкие брови выбирают феминистки
00:09
Журналистка порадовала зрителей эфиром в крошечных бикини  
23:19
Ученые рассказали, как шоколад влияет на интимную жизнь
22:14
Пять Курильских островов получили имена
21:51
Еврей-музыкант получил звезду на "Алее славы"
21:08
Багдад: правительственный район обстреляли ракетами
20:31
Канада: обезглавивший соседа в автобусе, вышел на свободу
19:58
Греция – Германии: Не играйте с огнем
19:30
В Иране задержали 8 человек за связи с ISIS
18:56
Трамп: Я снижу цену на строительство "мексиканской стены"
18:20
Стамбульский стрелок арестован за массовое убийство в клубе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus