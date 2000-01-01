12.02 05:20 MIGnews.com
Дикие кабаны растерзали питона за съеденного поросенка
В восточной части Таиланда очевидцы сняли кровавую месть стаи кабанов, которые разодрали питона. Об этом сообщает ТСН
со ссылкой на Daily Mail.
Прежде чем быть растерзанным, питон проглотил детеныша диких свиней. Из-за этого парнокопытные возмутились и разодрали рептилию на куски.
На кадрах даже можно увидеть небольшую выпуклость в животе змеи, которая является последним обедом в жизни животного.
Отмечается, что у питона не было никаких шансов выжить перед массивными челюстями диких кабанов.
На видео также можно заметить, что даже крошечные поросята присоединились к атаке змеи, которая содрогается в конвульсиях предсмертной агонии.
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