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YouTube 11.02 21:08   MIGnews.com

Багдад: правительственный район обстреляли ракетами

В Багдаде несколько реактивных снарядов упали в районе "зеленой зоны", как заявили иракские силовики. Отмечается, что, по крайней мере, упала две ракеты на территорию "зеленой зоны".

Инцидент произошел в свете протестов, организаторами которых выступили сторонники шиитского богослова Муктады Садра. При этом в Багдаде в субботу, 11 февраля, произошли массовые беспорядки рядом с границами "зеленой зоны".

В результате обстрелов никто не пострадал.

Отметим, что в районе "зеленой зоны" расположены правительственные учреждения Ирака, а также диппредставительства других стран, в том числе посольство Соединенных Штатов, как сообщает Associated Press.
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