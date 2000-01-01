11.02 20:31 MIGnews.com

Канада: обезглавивший соседа в автобусе, вышел на свободу

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Канадец Уилл Бейкер, ранее известный как Винс Вейгуан Ли, в 2008 году обезглавил попутчика в автобусе – 22-летнего Тима Маклина. Он объяснил, что действовал по воле "голосов в голове". Девять лет спустя, врачебная комиссия решила, страдающего шизофрений мужчину, освободить от постоянного наблюдения.Свое ужасающее преступление Бейкер объяснил тем, что ему показалось, что он слышит "голос Бога", приказывающий ему спасти мир от нападения инопланетян. Также "голоса в голове" приказали китайцу лишить жизни человека ехавшего вместе с ним в рейсовом автобусе.Кошмарный инцидент произошел в городе Портидж-ла-Прери.Бейкер многократно нанес ножевые ранения своей жертве, после чего отрезал молодому человеку голову и попытался извлечь его внутренние органы. Все это происходило на глазах у попутчиков.В 2009 году иммигранта из Китая приговорили к принудительному лечению. Сам убийца раскаивается и заявляет, что ему очень жаль.Лечащие врачи Бейкера отметили, что осужденный осознает свою необходимость в приеме лекарств, и в связи с этим он сможет продолжить курс лечения.Было решено, что Уилл Бейкер больше не представляет общественной угрозы.