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В Иране задержали 8 человек за связи с ISIS | Фото: Thinkstock11.02 19:30   MIGnews.com

В Иране задержали 8 человек за связи с ISIS

В Иране задержали 8 боевиков, связанных с джихадистской организацией "Исламское Государство", известной как ISIS. Об этом сообщил министр безопасности Ирана Махмуд Алави.

Он также отметил, что задержанные не являются иранцами. Подозреваемые были задержаны во время операции в период с 3 по 9 февраля в разных частях страны, включая и Тегеран.

Днем ранее, в Иране ликвидировал террористическую ячейку, связанную с террористической группировкой ISIS, недалеко от Тегерана, которая хотела "саботировать" митинги в честь годовщины Исламской революции 1979 года в стране, которая свергла поддерживаемого США шаха.
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