11.02 18:20 MIGnews.com

Стамбульский стрелок арестован за массовое убийство в клубе

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Абдулгадир Машарипов, совершивший теракт в новогоднюю ночь в клуб Reina в стамбульском районе Ортакей, предстал перед судом и был арестован.Отмечается, что во время судебного процесса он будет находиться в тюрьме Силиври.Суд предъявил обвинения напавшему по четырем статьям уголовного кодекса Турции: "попытка изменить конституционный порядок", "убийство", "участие в террористической организации" и "незаконное хранение оружия". Об этом сообщил телеканал Haberturk.Напомним, что в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь, погибли 39 человек, еще 69 пострадали.