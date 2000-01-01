11.02 16:57 MIGnews.com

США: в колледже раздавали валентинки с изображением Гитлера

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В колледже Мичигана, США, накануне Дня святого Валентина были распространены поздравительные открытки с изображением Адольфа Гитлера. Мало того, на валентике было написано признание в любви с антисемитским подтекстом:"Моя любовь пылает к тебе, как 6000 тысяч евреев". Об этом пишет издание Daily Mail.Антисемитская открытка быстро разлетелась по всему интернету. А после публикации фотографии в адрес колледжа поступило множество жалоб.В свою очередь правозащитные организации призвали учебное заведение исключить того студента, который стал инициатором данной идеи. Также правозащитники призвали руководство колледжа извиниться за инцидент.