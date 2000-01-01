11.02 14:49 MIGnews.com

Теракт в Афганистане: 7 погибших, десятки раненых

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террорист-смертник убил 7 человек и ранил еще 20 человек около здания банка в столице афганской провинции Гильменд в субботу, 11 февраля, как сообщил офис губернатора.Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом с транспортными средствами афганской армии, когда солдаты прибыли в банк в Лашкар Гах, чтобы получить свою зарплату, как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции, в Омар Цвак.Среди погибших было четверо мирных жителей и трое военнослужащих. Шестнадцать мирных жителей и четверо солдат были ранены, говорится в сообщении.На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за проведение теракта, однако отметим, что обширные районы провинции Гильменд находятся под контролем талибов.Сотни международных войск размещены в провинции Гильменд в рамках усилий НАТО по обучению и поддержке афганских сил безопасности, которые с трудом сдерживают растущее повстанческое движение.По меньшей мере, один американский солдат спецназа был ранен в борьбе на этой неделе.