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11.02 14:49   MIGnews.com

Теракт в Афганистане: 7 погибших, десятки раненых

Террорист-смертник убил 7 человек и ранил еще 20 человек около здания банка в столице афганской провинции Гильменд в субботу, 11 февраля, как сообщил офис губернатора.

Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль рядом с транспортными средствами афганской армии, когда солдаты прибыли в банк в Лашкар Гах, чтобы получить свою зарплату, как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции, в Омар Цвак.

Среди погибших было четверо мирных жителей и трое военнослужащих. Шестнадцать мирных жителей и четверо солдат были ранены, говорится в сообщении.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за проведение теракта, однако отметим, что обширные районы провинции Гильменд находятся под контролем талибов.

Сотни международных войск размещены в провинции Гильменд в рамках усилий НАТО по обучению и поддержке афганских сил безопасности, которые с трудом сдерживают растущее повстанческое движение.

По меньшей мере, один американский солдат спецназа был ранен в борьбе на этой неделе.
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