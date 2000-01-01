11.02 17:37 MIGnews.com

Житель Нью-Йорка признался в пособничестве ISIS

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Житель города Нью-Йорк обсуждал проведение теракта с использованием скороварки для боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, признал себя виновным, как сообщают американские прокуроры.Также сообщается, что он помогал другому человеку попытаться выехать из страны, чтобы присоединиться к группировке боевиков.21-летний Мунтер Омар Салех признал себя виновным в федеральном суде в Бруклине по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью оказания материальной поддержки "Исламскому Государству", а также нападении на федерального агента.