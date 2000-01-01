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flickr 11.02 13:22   MIGnews.com

Британия закрывает "дела о зверствах" солдат в Ираке

Правительство Великобритании заявило, что закроет подразделение по расследованию заявлений о применении пыток и незаконных убийствах людей британскими солдатами в Ираке после того, как раскрылось, что юридическая фирма, представляющая предполагаемых жертв, сделала ложные заявления.

"Это будет огромная помощь сотням британских войск, против которых были выдвинуты эти весьма несправедливые обвинения, нависшие над ними", - сказал министр обороны Майкл Фаллон в заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, 10 февраля.

"Мы сейчас внедряем новые меры, чтобы этого никогда не повторилось, и есть надлежащие меры предосторожности, чтобы полностью предотвратить злонамеренные и беспочвенные обвинения против наших храбрых военнослужащих мужчин и женщин", - подчеркнул он.

Организация IHAT была создана в 2010 году и не зависит от военных для своих исследований. Она расследовала более чем 1700 заявлений о жестоком обращении или незаконных убийствах. Процесс до сих пор не привело ни к каким убедительным доказательствам.
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