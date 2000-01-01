11.02 12:53 MIGnews.com

Мощные наводнения в Индонезии: 13 погибших

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До 40000 человек попали в ловушку из-за масштабного наводнения после нескольких дней проливных дождей в центральной части Индонезии, где число погибших от оползней на курортном острове Бали возросло до 13 человек.Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии заявило в субботу, 11 февраля, что непрекращающиеся в течение последних пяти дней дожди вызвали выход из берегов рек на острове Сумбава, которые затопили 7 районов в провинции Уэст Нуса Тенггара.Представитель агентства в Бали сообщил, что новый оползень в селе Субая унес жизнь еще одного жителя села. Ранее 12 человек погибли в результате оползней, которые уничтожили несколько домов в трех горных селах.Дожди часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге, где миллионы людей живут в горных районах или на поймах вблизи рек.