11.02 10:50 MIGnews.com

Рутинные миграционные "чистки" в США: сотни арестованых

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские федеральные иммиграционные агенты арестовали сотни нелегальных иммигрантов, по меньшей мере, в 4 штатах на этой неделе в ходе того, что чиновники называют "рутинными действиями" органов.Отчеты иммиграционной службы о "зачистках" на этой неделе вызвали беспокойство среди иммиграционных адвокатов и семей, выступающих против распоряжения президента Дональда Трампа запретить въезд беженцев и иммигрантов из 7 преимущественно мусульманских стран. Такой порядок в настоящее время приостановлен."Страх пронизал иммигрантов и коренных американцев, которые любят иммигрантов как друзей", - сказал Али Нурани, исполнительный директор Национального иммиграционного форума, в заявлении. "Отчеты о рейдах в иммигрантских общинах представляют собой серьезную озабоченность", - отметил он.Действия органов проходили в Атланте, штат Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелесе и прилегающих районах, сказал Дэвид Марин, директор полевого отделения американской иммиграционной службы и таможенного контроля в Лос-Анджелесе.