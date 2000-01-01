Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












11.02 10:50   MIGnews.com

Рутинные миграционные "чистки" в США: сотни арестованых

Американские федеральные иммиграционные агенты арестовали сотни нелегальных иммигрантов, по меньшей мере, в 4 штатах на этой неделе в ходе того, что чиновники называют "рутинными действиями" органов.

Отчеты иммиграционной службы о "зачистках" на этой неделе вызвали беспокойство среди иммиграционных адвокатов и семей, выступающих против распоряжения президента Дональда Трампа запретить въезд беженцев и иммигрантов из 7 преимущественно мусульманских стран. Такой порядок в настоящее время приостановлен.

"Страх пронизал иммигрантов и коренных американцев, которые любят иммигрантов как друзей", - сказал Али Нурани, исполнительный директор Национального иммиграционного форума, в заявлении. "Отчеты о рейдах в иммигрантских общинах представляют собой серьезную озабоченность", - отметил он.

Действия органов проходили в Атланте, штат Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелесе и прилегающих районах, сказал Дэвид Марин, директор полевого отделения американской иммиграционной службы и таможенного контроля в Лос-Анджелесе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:08
Землетрясение на Филиппинах: 15 погибших
10:17
В Новой Зеландии еще 200 дельфинов выбросились на берег
09:19
СМИ: Россия планирует выдать Сноудена США
08:51
Китай изгнал христианских миссионеров из Южной Кореи
08:20
В Ираке убит один из лидеров ISIS
07:49
Премьер-министр Польши попала в ДТП
07:18
Командующего ВВС Литвы уволили за ремонт вертолетов в России
06:29
Астероиды могут уничтожить Землю
05:18
Россия согласилась на встречу в "нормандском формате"
04:29
Трамп стремится к укреплению сотрудничества с Японией
03:33
Мужчины предпочитают интеллект, а не "стройные ноги"
02:11
Никаких алиментов: Брэд Питт отказывается платить Джоли
01:31
Каталог 800 тысяч галактик создали астрономы МГУ
00:12
Названа причина последнего массового вымирания видов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus