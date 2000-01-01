Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












фото из соцсети 11.02 11:08   MIGnews.com

Землетрясение на Филиппинах: 15 погибших

Как минимум 15 человек погибли, еще 120 получили ранения в результате мощнейшего за 100 лет землетрясения на юге Филиппин, магнитудой 6,7, сообщают СМИ.

Очаг залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился примерно в 13 километрах к востоку от города Суригао. Было зарегистрировано 89 подземных толчков.

Десятки домов оказались разрушены, оборваны километры линий электропередачи.

Идут поисковые работы. Сейсмологи не исключают, что толчки продолжатся.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:50
Рутинные миграционные "чистки" в США: сотни арестованых
10:17
В Новой Зеландии еще 200 дельфинов выбросились на берег
09:19
СМИ: Россия планирует выдать Сноудена США
08:51
Китай изгнал христианских миссионеров из Южной Кореи
08:20
В Ираке убит один из лидеров ISIS
07:49
Премьер-министр Польши попала в ДТП
07:18
Командующего ВВС Литвы уволили за ремонт вертолетов в России
06:29
Астероиды могут уничтожить Землю
05:18
Россия согласилась на встречу в "нормандском формате"
04:29
Трамп стремится к укреплению сотрудничества с Японией
03:33
Мужчины предпочитают интеллект, а не "стройные ноги"
02:11
Никаких алиментов: Брэд Питт отказывается платить Джоли
01:31
Каталог 800 тысяч галактик создали астрономы МГУ
00:12
Названа причина последнего массового вымирания видов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus