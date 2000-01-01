11.02 11:08 MIGnews.com
Землетрясение на Филиппинах: 15 погибших
Как минимум 15 человек погибли, еще 120 получили ранения в результате мощнейшего за 100 лет землетрясения на юге Филиппин, магнитудой 6,7, сообщают СМИ.
Очаг залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился примерно в 13 километрах к востоку от города Суригао. Было зарегистрировано 89 подземных толчков.
Десятки домов оказались разрушены, оборваны километры линий электропередачи.
Идут поисковые работы. Сейсмологи не исключают, что толчки продолжатся.
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