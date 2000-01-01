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В МАУ отреагировали на признание Ирана | Фото:11.01 10:21   MIGnews.com

В МАУ отреагировали на признание Ирана

Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне отреагировал на признание вины Ираном в крушении Boeing 737.

Соответствующее заявление он обнародовал в Facebook.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы", – написал Дыхне.

Он поблагодарил всех думающих и анализирующих людей, которые разделяли такое убеждение и продолжают это делать.

"Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без приувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа", – добавил Дыхне.




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