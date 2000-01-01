Умер султан Омана Кабус бен Саид

Султан Омана Кабус бен Саид, правивший страной 50 лет, скончался на 80-м году жизни.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Причину смерти не раскрывают, однако в официальной среде не скрывают, что бен Саид много лет чувствовал себя плохо, а в декабре проходил лечение в Бельгии.
"Королевский двор оплакивает уход своего правителя, которого призвал к себе Всевышний поздно вечером в пятницу, 10 января 2020 года", – сообщает государственное Информационное агентство Омана со ссылкой на канцелярию.
В связи со смертью султана Кабуса в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.
Детей у покойного правителя не было, публично преемника престола он не назначал. Правящая семья теперь должна выбрать нового султана в течение трех дней. Если же это условие не будет выполнено, новым правителем станет человек, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.
Кабус бен Саид пришел ко власти в 1970 году в результате государственного переворота, который поддержали колониальные британские власти. В 1976 году он женился на своей кузине Саиде Навваль бинт Тарик, с которой развелся спустя три года, больше в брак не вступал, детей у него не было.
С 2015 года правитель Омана был болен раком. В конце декабря нынешнего года канцелярия султана сообщила, что он продолжает лечение после возвращения на родину из бельгийской клиники.