Рухани: крушение Boeing из-за Ирана – непростительная ошибка
Президент Ирана Хасан Рухани назвал "непростительной ошибкой" крушение самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в результате попадания ракетой.
Он распорядился принять все меры для компенсаций за сбитый лайнер.
"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", – написал он в Twitter.
Рухани добавил, что Иран "глубоко сожалеет", а его "мысли и молитвы" со всеми семьями погибших.
"Я выражаю искренние соболезнования", — добавил он после того, как появилось официальное подтверждение виновности Ирана в крушении.
The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.
Напомним, что реакция последовала после того, как мировые лидеры со ссылкой на разведку пришли к выводу, что самолет МАУ был сбит ракетой Тор-1. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана и выразил соболезнования близким погибших.