11.01 07:12 MIGnews.com

Иран сознался: украинский Boeing был сбит

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

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Причиной крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" стал человеческий фактор.Об этом сообщил иранский телеканал Press TV."Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", – процитировал телеканал заявление генштаба ВС Ирана.Более того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана и выразил соболезнования близким погибших."Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", – написал он в Twitter.Напомним, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Он разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них – граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.Одной из основных версий произошедшего считалась ракета ракетой Тор-1. По мнению некоторых экспертов, два снаряда были выпущены по ошибке иранскими ПВО.Тем временем, мировое сообщество косвенно подтвердило причастность Ирана к крушению украинского лайнера, ссылаясь на данные разведки. Первым официальным лицом, открыто заявившим об этом, стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который получил поддержку США, Великобритании, Австралии и НАТО. А Украина, тем временем, рассматривала две основные версии крушения самолета: теракт и ракета.