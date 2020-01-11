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Иран признал: украинский Boeing был сбит | Фото:11.01 07:12   MIGnews.com

Иран сознался: украинский Boeing был сбит

Причиной крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" стал человеческий фактор.

Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", – процитировал телеканал заявление генштаба ВС Ирана.



Более того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана и выразил соболезнования близким погибших.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", – написал он в Twitter.

Напомним, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Он разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них – граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Одной из основных версий произошедшего считалась ракета ракетой Тор-1. По мнению некоторых экспертов, два снаряда были выпущены по ошибке иранскими ПВО.

Тем временем, мировое сообщество косвенно подтвердило причастность Ирана к крушению украинского лайнера, ссылаясь на данные разведки. Первым официальным лицом, открыто заявившим об этом, стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который получил поддержку США, Великобритании, Австралии и НАТО. А Украина, тем временем, рассматривала две основные версии крушения самолета: теракт и ракета.


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