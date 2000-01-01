12.01 04:29 MIGnews.com

В России прогремел взрыв на заводе: есть пострадавшие

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В субботу, 11 января, в России прогремел взрыв на комбикормовом заводе в Белгородской области, в результате которого пострадали пять человек.Об этом сообщает региональное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.Информация о происшествии поступила в 21:49 по местному времени. На место происшествия были направлены дежурные караулы пожарноспасательных частей МЧС.Уточняется, что произошел хлопок пылевоздушной смеси на шестом этаже производственного здания. Несущие конструкции не были повреждены, однако взрывом выбило стекла. Причина ЧП выясняется.