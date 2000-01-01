11.01 21:50 MIGnews.com

Евросоюз отреагировал на сбитие украинского Boeing

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Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий заявил, что ЕС ожидает от Ирана полного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в расследовании обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".Об этом сказано в обнародованном заявлении.В ЕС приняли к сведению заявления, сделанные иранской властью, взявшей на себя ответственность за катастрофу рейса PS 752."Мы сожалеем об этой трагедии, которая привела к гибели многих людей из разных стран, и мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям и близким", — говорится в заявлении.В ЕС ожидают, что Иран продолжит сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое будет соответствовать международным стандартам.