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Евросоюз отреагировал на сбитие украинского Boeing | Фото:11.01 21:50   MIGnews.com

Евросоюз отреагировал на сбитие украинского Boeing

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий заявил, что ЕС ожидает от Ирана полного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в расследовании обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сказано в обнародованном заявлении.

В ЕС приняли к сведению заявления, сделанные иранской властью, взявшей на себя ответственность за катастрофу рейса PS 752.

"Мы сожалеем об этой трагедии, которая привела к гибели многих людей из разных стран, и мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям и близким", — говорится в заявлении.

В ЕС ожидают, что Иран продолжит сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое будет соответствовать международным стандартам.


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