11.01 19:46 MIGnews.com

Зеленский поговорил с Рухани по телефону

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в социальной сети Twitter."Поговорил с Хасаном Рухани. Признание сбития нашего самолета — шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", — написал украинский президент.