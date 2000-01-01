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Зеленский поговорил с Рухани по телефону | Фото:11.01 19:46   MIGnews.com

Зеленский поговорил с Рухани по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в социальной сети Twitter.

"Поговорил с Хасаном Рухани. Признание сбития нашего самолета — шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", — написал украинский президент.


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