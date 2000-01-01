Джонсон приветствовал признание Ирана по Boeing

Признание Ираном вины в крушении украинского пассажирского авиалайнера — является важным первым шагом со стороны Тегерана.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает пресс-служба британского правительства.
"Признание Ираном того, что рейс 752 авиакомпании МАУ сбит по ошибке их вооруженными силами, является важным первым шагом" — заявил он.
По словам Джонсона, это будет невероятно трудное время для всех семей, которые потеряли близких в таких трагических обстоятельствах.
Британский премьер пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать семьи четырех погибших граждан Великобритании и, «чтобы они получили ответы, которые они заслуживают».
Джонсон подчеркнул, что Великобритания будет тесно сотрудничать с Канадой, Украиной и другими международными партнерами, пострадавших в результате этой аварии.
По его словам, трагедия лишь подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе.
"Мы все можем ясно видеть, что дальнейший конфликт лишь приведет к новым жертвам и трагедиям. Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к политическому выходу из кризиса", — резюмировал Джонсон.