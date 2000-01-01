11.01 18:13 MIGnews.com

Джонсон приветствовал признание Ирана по Boeing

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Признание Ираном вины в крушении украинского пассажирского авиалайнера — является важным первым шагом со стороны Тегерана.Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает пресс-служба британского правительства."Признание Ираном того, что рейс 752 авиакомпании МАУ сбит по ошибке их вооруженными силами, является важным первым шагом" — заявил он.По словам Джонсона, это будет невероятно трудное время для всех семей, которые потеряли близких в таких трагических обстоятельствах.Британский премьер пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать семьи четырех погибших граждан Великобритании и, «чтобы они получили ответы, которые они заслуживают».Джонсон подчеркнул, что Великобритания будет тесно сотрудничать с Канадой, Украиной и другими международными партнерами, пострадавших в результате этой аварии.По его словам, трагедия лишь подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе."Мы все можем ясно видеть, что дальнейший конфликт лишь приведет к новым жертвам и трагедиям. Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к политическому выходу из кризиса", — резюмировал Джонсон.