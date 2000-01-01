11.01 17:11 MIGnews.com

СНБО: Украина знала о попадании в Boeing ракеты

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Власти Украины получили доказательства ракетного удара по самолету "Международных авиалиний Украины" в Иране еще до того, как об этом заявили руководители союзных стран.Об этом в субботу, 11 января, заявил председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии ВВС."Еще до того, как Иран изменил позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран. Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили", - заявил он.По словам Данилова, именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на Иран, чтобы тот изменил позицию."Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. И за очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран – это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону. Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы уже имели это на украинской стороне", - отметил он.