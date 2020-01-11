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Появилось видео момента пуска ракеты по украинскому Boeing | Фото:11.01 16:40   MIGnews.com

Появилось видео момента пуска ракеты по украинскому Boeing

В сети появилось видео, на котором виден вероятный запуск ракеты военными формированиями Ирана. Возможно, именно эта ракета попала в украинский пассажирский самолет, который пролетал в небе над окрестностями Тегерана.

Его обнародовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт в социальной сети Twitter.

"На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Паранда запускает ракету", – отметил он.

Журналист уточнил, что геолокация совпадает с местом вероятного попадания ракеты в самолет.



Исследователи Bellingcat сейчас изучают новое видео Триберта.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, расположено неподалеку от места, где был сбит самолет. Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", – рассказал в комментарии Укринформу основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.


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