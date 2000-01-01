Иранский политик: военные обманули народ

Член Совета по целесообразности Ирана Ахмед Таваколи обвинил военных в обмане народа.
Таким образом он отреагировал на признание "Корпуса стражей исламской революции" в том, что по украинскому самолету "случайно" была выпущена ракета, передает IRNA.
Таваколи признался, что потерял дар речи от ярости, когда узнал о реальной причине падения лайнера.
"Я так зол, что даже не могу говорить. Тот, кто сделал это, должен был немедленно сообщить и понести наказание. Человеческая ошибка стоила людям жизни", – возмутился он, добавив, что военные обманули иранский народ.
По словам Таваколи, власти Ирана должны серьезно отнестись к этому вопросу, а виновные, и те, кто их покрывал, должны быть наказаны по всей строгости. Особенно, если учесть тот факт, что скрытие правды от народа значительно усугубило ситуацию, поскольку иранцы теперь считают руководство страны лжецами.