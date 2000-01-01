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Трагедия в Греции: мигранты погибли из-за ЧП в море | Фото:11.01 23:41   MIGnews.com

Трагедия в Греции: мигранты погибли из-за ЧП в море

Возле греческого острова Паксос затонула лодка с мигрантами, из-за чего погибли минимум 12 человек.

По данным Reuters, спасателям удалось выловить 21 человека после ЧП в море.

В частности, греческая береговая охрана сообщила, что вертолеты и корабли обыскали район к юго-западу от острова, чтобы найти выживших. Всего на судне находилось до 50 человек.

Что примечательно, местные власти регулярно находят перевернутые лодки с мигрантами, которые плывут в Грецию из Турции. Катастрофы у западного побережья встречаются гораздо реже.


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