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В МАУ объяснили задержку рейса в день трагедии | Фото11.01 14:51   MIGnews.com

В МАУ объяснили задержку рейса в день трагедии

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в день трагедии задержался из-за приказа командира борта.

Такими подробностями поделился президент МАУ на брифинге, который состоялся 11 января.

"Простая штатная ситуация. На этом рейсе было очень большое количество багажа и ручной клади", – пояснил Дыхне.

Президент авиакомпании подчеркнул, что командир самолета увидел несоответствие взлетной массы лайнера, из-за чего распорядился разгрузить часть багажа, что стало причиной задержки рейса.


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