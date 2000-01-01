11.01 14:51 MIGnews.com
В МАУ объяснили задержку рейса в день трагедии
Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в день трагедии задержался из-за приказа командира борта.
Такими подробностями поделился президент МАУ на брифинге, который состоялся 11 января.
"Простая штатная ситуация. На этом рейсе было очень большое количество багажа и ручной клади", – пояснил Дыхне.
Президент авиакомпании подчеркнул, что командир самолета увидел несоответствие взлетной массы лайнера, из-за чего распорядился разгрузить часть багажа, что стало причиной задержки рейса.
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