В МАУ подловили Иран на лжи

Пилоты лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" перед крушением выходили на связь с авиадиспетчером.
Об этом заявил вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский, передает издание "Обозреватель".
По его словам, экипаж воздушного судно четко выполнял все указания диспетчерской башни, что опровергает ложь Ирана о том, будто летчики не выходили на связь.
"В Тегеран летаем пять раз в неделю. Ничего нового в тот день не было, это был обычный рейс. После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера", – сказал он.
По словам Сосновского, переговоры экипажа докажут правильность его действий. Более того, никаких отклонений маршрутов, "о которых кто-то хочет намекнуть", не было.
"Летчики не могли знать о том, что стреляли. Это не дело гражданской авиации. Если они откуда-то куда-то стреляют, то обязаны были закрыть аэропорт", – добавил Сосновский.
Что примечательно, командующий воздушно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за попадание ракеты в лайнер. Он заявил, что у оператора системы ПВО якобы была нарушена связь, из-за чего "он принял неправильное решение".