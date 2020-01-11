Официально: КСИР взял ответственность за крушение Boeing
Командующий воздушно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за попадание ракеты в самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".
Соответствующее заявление он сделал 11 января после того, как глава иранской судебной системы Ибрагим Раиси распорядился назначить судебное разбирательство, передает Tasnim News Agency.
"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему", – сказал он.
По словам Хаджизаде, причиной ошибки стала напряженная ситуация в сфере безопасности.
"Когда я услышал о крушении самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", – цитирует его заявление ISNA.
Генерал объяснил, что система противодействия воздушной обороны Ирана восприняла пассажирский самолет за крылатую ракету, а у оператора системы ПВО "была неисправна связь".
"Он был обязан позвонить и подтвердить эти обстоятельства, и есть запись оператора. Но в этих обстоятельствах его система связи была явно нарушена. То ли сработала система препятствий, то ли сеть была занята, он никак не смог связаться. В этих условиях у него была возможность принять решение в течение 5 секунд. К сожалению, он принял неверное решение, ракета была запущена и попала в цель", – добавил Хаджизаде.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Он разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них – граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Утром, 11 января, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана и выразил соболезнования близким погибших.
"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", – написал он в Twitter.
"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", – написал он в Twitter.