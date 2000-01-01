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В Иране `полетят головы` из-за крушения украинского Boeing | Фото:11.01 13:10   MIGnews.com

В Иране "полетят головы" из-за крушения украинского Boeing

В Иране назначили судебное разбирательство в отношении людей, ответственных за попадание ракеты в самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Соответствующее распоряжение 11 января выпустил глава иранской судебной системы Ибрагим Раиси, передает IRNA.

Таким образом он отреагировал на официальное признание, что иранская сторона виновна в крушении украинского самолета.

По его словам, командование "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), руководство гражданской авиации и Генштаб должны собрать и представить объяснения должностных лиц. После это будет определен круг тех, кто непосредственно причастен к катастрофе.


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