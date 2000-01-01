Крушение Boeing: Украина выдвинула требования Тегерану
Министерство внутренних дел Украины передало Тегерану ДНК-образцы родственников погибших в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook, уточнив, какие были выдвинуты требования.
"Эксперты МВД и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Электронная ДНК формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, сегодня утром", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона ожидает от Тегерана идентификации тел и возвращения их в Киев.