11.01 12:59 MIGnews.com

Крушение Boeing: Украина выдвинула требования Тегерану

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министерство внутренних дел Украины передало Тегерану ДНК-образцы родственников погибших в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook, уточнив, какие были выдвинуты требования."Эксперты МВД и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Электронная ДНК формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, сегодня утром", – сказано в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона ожидает от Тегерана идентификации тел и возвращения их в Киев.