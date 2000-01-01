11.01 15:10 MIGnews.com
Возле виллы Трампа задержан иранец с мачете
В субботу, 11 января, возле резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде задержали вооруженного иранца.
Об этом сообщает Washington Examiner
со ссылкой на заявление офицера полицейского управления Палм-Бич Майкла Огродника.
Уточняется, что мужчину схватили в четырех километрах от виллы Трампа. Он передвигался с мачете, киркой и 22 тысячи долларов.
По предварительной информации, это м млн долларов. Полиция проверяет эту версию. Уточняется, что на момент задержания иранца Трамп был в Белом доме.
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