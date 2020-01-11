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Россия о признании Ирана: США спровоцировали Тегеран | Фото:11.01 11:47   MIGnews.com

Россия о признании Ирана: США спровоцировали Тегеран

В Государственной думе Российской Федерации осуждают действия Ирана, который признался в "случайном" сбитии самолета Boeing 737 "Международных авиалинии Украины" в Тегеране.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, передает "РИА Новости".

"Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части. Но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки", – заявил он.

По словам Швыткина, действия Вашингтона "не соответствуют нормам" современного международного права.


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