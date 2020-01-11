11.01 11:47 MIGnews.com
Россия о признании Ирана: США спровоцировали Тегеран
В Государственной думе Российской Федерации осуждают действия Ирана, который признался
в "случайном" сбитии самолета Boeing 737 "Международных авиалинии Украины" в Тегеране.
Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, передает "РИА Новости
".
"Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части. Но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки", – заявил он.
По словам Швыткина, действия Вашингтона "не соответствуют нормам" современного международного права.
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