11.01 09:42 MIGnews.com

ФБР заново изучит убийство израильского атташе в 1973 году

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Федеральное бюро расследований США вновь открыло расследование убийства израильского военного атташе, полковника Йосефа Алона, который был застрелен около своего дома в Мэриленде более 23 лет назад. Поводом для этого послужило журналистское расследование репортера Адама Голдмана, опубликованное им в The New York Times.Голдман утверждает, что в деле об убийстве дипломата может быть новый след. Об этом ему рассказали в "Народном фронте освобождения Палестины" и никто иной, как Карлос Шакал - лидер террористической группировки Ильич Рамирес Санчес.Изначально считалось, что убийство Алона было делом рук арабов. Однако Санчес, который нынче отбывает пожизненное заключение во французской тюрьме, рассказал агенту ФБР Юджину Кейси о том, что израильского дипломата убили не палестинские террористы и не в память о ликвидации экс-лидера НФОП Мохамеда Будия, как считалось ранее. Убийцами были бывшие солдаты американской армии, ветераны войны во Вьетнаме, и сделали они это по заказу некоего члена группировки "Черный сентябрь".Голдман утверждает, что агент Кейси скептически отнесся к такого рода информации. Однако то, что ФБР решило возобновить расследование порадовало дочь убитого дипломата Рахель Алон-Маргалит."Мы довольны возобновлением расследования. Это – тайна, с которой мы жили долгие годы, но я удивлена, что расследование было открыто ФБР, а не израильскими властями", - сказала она изданию Ynet.Женщина считает, что убийство ее отца отошло на второй план из-за разразившейся в том же году Войны Судного дня и последовавших за ней постоянных терактов против Израиля. На вопрос о том, почему, на ее взгляд, израильские власти не заинтересованы в расследование Алон-Маргалит ответила: "Может быть, им все равно. Может быть, это усложнит отношения с американцами. Может быть, когда Джо Алон сделал все, что надо было, с ним просто попрощались".Напомним, что Алон был убит около 1 часа ночи 1 июня 1973 года, когда выходил из автомобиля около своего дома. На вскрытии из его тела изъяли пять пуль. На тот момент он проработал на своей должности почти года и в течение месяца должен был вернуться домой. Как авиапилот и сооснователь ВВС ЦАХАЛа он контролировал поставки в Израиль лучших американских самолетов и новейших авиаразработок.